Akalp, Tuğgeneralliğe terfi etti - Son Dakika

1 Ağustos'ta toplanan Yüksek Askeri Şura'da Erzurum Pasinler doğumlu Pilot Albay Selahattin Akalp Tuğgeneralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Yüksek Askeri Şurada Erzurum Pasinler doğumlu olan Pilot Albay Selahattin Akalp Tuğgeneralliğe terfi eden isimlerden oldu.

Tuğgeneral Selahattin Akalp kimdir?

1971 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Pasinler'de tamamladı. Lise tahsilini 1985-1989 yıllarında Kuleli Askeri Lisesinde gördü. Harp Okulundan 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında Pilotluk ve Savaş Pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Kuvvetlerinde çeşitli kademelerinde görev aldı. 2017 Yılında yuvaya dönüş isteği doğrultusunda tekrar Hava Kuvvetlerine dönüş yaptı. Şuan 6.Ana Jet Üs Komutanlığını görevini yürüten Selahattin Akalp, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Askeri Şurada Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral Selahattin Akalp evlidir. - ERZURUM