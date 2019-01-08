Son Dakika Haberleri: Akaryakıta Zam

Akaryakıta Zam

1 saat önce

Bu gece itibariyle litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam yapılacak.

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Bu gece itibariyle litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam gerçekleşeceğini açıkladı. Buna göre, benzinin fiyatı ortalama İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, Ankara'da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İzmir'de de 5,91 liradan 6,08 liraya yükselecek. Motorin ise litresi ortalama İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, Ankara'da 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,89 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

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