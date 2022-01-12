Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

12.01.2022 15:55
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 8 yarışma düzenledi ve 14 farklı sergi açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 8 yarışma düzenledi ve 14 farklı sergi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye 2021 yılında binlerce vatandaşın gönüllerine dokunarak kültür faaliyetlerini yürüttü ve bu anlamda şehre katkı sağlamaya devam etti.

Bu kapsamda, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) aracılığı ile 2021 yılında "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışması, "Bizim Yunus" kompozisyon yarışması ve "Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması"nın da aralarında bulunduğu 8 yarışma düzenledi.

Belediye ayrıca geçen yıl birbirinden özel, anlamlı, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergileri de Kayserililerin beğenisine sundu.

Akay'dan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akay ziyarette şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve çözüm önerilerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

"En iyi narkotik polisi Anne" projesi

İçişleri Bakanlığının "En iyi narkotik polisi Anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi personeline seminer verdi.

Ahi Evran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, narkotik madde kullanımının başlangıç etkenleri, uyuşturucu madde türleri, kullanılan mekanlar ve uyuşturucu kullanan kişilere ilişkin bilgi verildi.

Kayseri'den kısa kısa

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Mahmut Gürcan, Hüseyin Akay, Kayseri, Maliye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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