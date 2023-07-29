Akbelen'de eylem yapan çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, birçok kişi gözaltına alındı

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi için altı gün önce sabah saatlerinde başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Pek çok ilden Akbelen'e gelmek isteyen sivil toplum kuruluşu üyelerinin direniş alanına girmesine izin verilmiyor. Jandarma tazyikli suyla çevrecilere müdahale etti.

BÖLGE HALKININ MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

JANARMA YOLLARI KAPATTI

Bugün Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı.

MÜDAHALE HAYLİ SERT OLDU

Farklı illerden gelen çevreciler, yolları kapatarak; yasağı protesto etti. Jandarma müdahalesinde çevreciler gözaltına alındı. Jandarma tazyikli suyla müdahale etti.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler;