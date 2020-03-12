AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program - Son Dakika
Son Dakika Yerel AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program - Son Dakika

AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program

6 saat önce

AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi "Toplumda Kadının Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlendi.

AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi "Toplumda Kadının Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlendi.

AKDEM'in aralıksız devam eden Çarşamba Seminerlerinde aile, sağlık, çocuk, psikoloji, iletişim ve insan hakları gibi birbirinden önemli konularda, başta kadınlar olmak üzere tüm Zeytinburnu halkını bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla seminerler düzenliyor. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Toplumda Kadının Yeri ve Önemi" konulu panelde ise kadın girişimcilerin başarı hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Panel iki oturum şeklinde düzenlendi ve oturumlar Monik İpekel moderatörlüğünde gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panele çok sayıda vatandaş katıldı.


"Kadın acıyla yoğrulan sevgiyle sarılandır"

AKDEM Aile ve Danışmanlık Birim Sorumlusu Gülşen Güler, "Kadın çalışmalarına, kadının güçlenmesine ve bilinçlenmesi katkı sağlayacak çalışmaları üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki kadın değerlidir, kadın emektir, kadın acıyla yoğrulan sevgiyle sarılandır. AKDEM ailesi olarak kadınlarımızın daima yanında olduğumuzu ve olacağımızı yeniden hatırlatarak hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü canı gönülden kutluyorum" dedi.

AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program

Dünya Kadınlar Günü, Zeytinburnu, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
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