Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem (2)

Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem (2)

24 dakika önce

DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ?AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi.

Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ

? AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi. İlk depremin ardından saat saat 21.33'te 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedeldi. Derinliği yaklaşık 34 kilometre olarak saptanan depremin en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi 256 kilometre olarak tespit edildi. Yine aynı bölgede saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.

DATÇA(Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:49 Kaynak: DHA

Datça, AFAD, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Datça, Art Arda 2 Depremle Sarsıldı Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi

49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 23:13:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]