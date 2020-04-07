Akdeniz'de korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bir taraftan ilaçlama çalışmaları yaparken, bir taraftan da vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıyor.



Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurduğu kriz masasına bağlı çalışan 100 kişiden oluşan mobil ekip, insan yoğunluğunun oluştuğu sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri ve eczaneleri ilaçlamaya devam ediyor. Aralıksız çalışan ekipler; aralarında emniyet, jandarma ve siyasi parti binaları ile camiler, sanayi sitesi, banka şubeleri, Mersin balık hali, kuyumcular, otobüs durakları, apartman girişleri, asansörler ile iş merkezlerinin bulunduğu yüzlerce mekanı ilaçladı. Ekipler, Karaduvar limanı ve balıkçı gemileri ile teknelerin ardından, Çamlıbel Balıkçı Barınağında bulunan teknelerin ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştirdi.



Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında stantlar açarak, alışverişe gelen vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor. İnsanlara, pazara maskesiz girmemeleri ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda sık sık uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, küçük çocukların pazara girmesine de engel oluyor. Tezgahlar arasında 3 metre kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden zabıtalar, esnafa da sık sık uyarılar yapıyor.



Diğer yandan Akdeniz Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla da vatandaşlara, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları belirtilerek, "Evde Kal" çağrıları yineleniyor. Belediye tarafından "Evde Kendin Yap" adıyla hazırlanan çeşitli görsellerde ise evde güzel vakit geçirebilmek adına, ev içinde yapılabilecek spor hareketleri gösteriliyor; usta bir öğretici de ebru sanatını uygulamalı bir şekilde izleyicilere öğretiyor.



Akdeniz'de kent merkezi ile birlikte, kırsal mahallelere de ilaçlama hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, dezenfekte ekibi, Akdam, Iğdır, Esenli ve Hebilli mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.



Öte yandan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, kent merkezinde insan hareketliliğinin yoğun olduğu İstiklal, Kuvay-i Milliye ve Silifke caddelerine çöp kovaları yerleştirilmeye başlandı. - MERSİN