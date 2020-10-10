Akdeniz'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu bölgede temizlik - Son Dakika

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde nesli koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu Kazanlı Sahili'nde, kapsamlı çevre temizliği yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için de koruma altına alınan Kazanlı sahilinde yetişen 'Kum Zambakları'nın bulunduğu bölgede temizlik çalışması yapıldı. Sahilde gerçekleşen çalışma hakkında bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, özellikle yaz mevsiminde binlerce insanı ağırlayan 3 buçuk kilometre uzunluğa sahip Kazanlı kumsalının, Kum Zambakları'na da ev sahipliği yaptığını belirtti. Başkan Gültak, "Burası kum zambaklarının yetiştiği ve özel önem verdiğimiz bölgelerimizden biri. Ancak maalesef denize atılan naylonlar, poşet ve benzeri atıkların karaya vurup sahilde birikmesi sonucu kum zambakları maalesef zarar görmektedir. Bu zararı önlemek için sık sık sahilde temizlik çalışması yapmaktayız. Ekiplerimiz sahilde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak, çeşitli atıkların toplanmasını sağlamıştır. Denize girmek veya piknik amacıyla sahile gelen vatandaşlarımızın da kum zambaklarına karşı duyarlı olmalarını, topraktan koparmamalarını rica ediyoruz. Bu doğa ve çevre hepimizin, lütfen doğamızı, Kazanlı Sahilimizi ve özel kum zambaklarımızı birlikte koruyalım" diye konuştu.