MUĞLA'da, Akdeniz fokları ve kum köpek balıkları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'ne (AKD) ait olan ve bağlı bulunduğu iskeleden çalınan zodyak bot, Bodrum ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.

Kaynak: DHA

Akdeniz, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akdeniz fokları için çalışma yapan derneğin çalınan botu bulundu - Son Dakika

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