Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım taşları yenilendi - Son Dakika

Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım taşları yenilendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince asfalt ve kaldırımlar yenilendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince asfalt ve kaldırımlar yenilendi. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç noktalarında sokaklar asfaltla kaplandı ve çeşitli noktalara yama yapıldı, zarar gören kaldırım karoları ile kilit taşları da yenileriyle değiştirildi. Açıklamada, çalışmaların Çankaya, Köselerli, Şevket Sümer, Camişerif, Esenli ve Yeni mahallelerinde yürütüldüğü bildirildi.

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