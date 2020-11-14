Akdeniz'in derinliklerinde Yüksekova Belediyesi pankartı açtı - Son Dakika

Akdeniz'in derinliklerinde Yüksekova Belediyesi pankartı açtı

HAKKARİ – Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 günlük su altı arama ve kurtarma dalış eğitiminde, Yüksekova Belediyesi itfaiye personeli Mazlum Yaşar, 74 metre su altında belediyenin pankartını açtı.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel Mazlum Yaşar, Türkiye geneli toplam 12 kişi ile Antalya'da EverBlue Dalış Merkezinin tarafından düzenlenen su altı arama ve kurtarma dalış eğitimine katıldı. 4 gün boyunca Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan dalış eğitiminde Mazlum Yaşar, bir ilk yaşatarak, Akdeniz'in 94 metre derinliğinde Yüksekova Belediyesinin yazılı olduğu pankartı açtı.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olan Mazlum Yaşar, "Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen su altı arama ve kurtarma dalış eğitimine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipmanı olarak katıldım. Nitelikli amacımız şehrimizde var olan baraj ve akıntı nehirlerde yaşanılacak herhangi olumsuz acil bir durumlara müdahale edebilmek için milletimizin can ve mal güvenliğini korumakla görevli olduğumuzun kanaatindeyiz. Buda bizim görevimiz. Her daim azimli cesaretli kararlılıkla yol almak bizlerin en kutsal görevidir. Düzenlenen program çerçevesinde eğitim ve dalış eğitimimi tamamlamış bulundurmaktayım. Bu katılımımdan dolayı emeği geçen öncelikle Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı beyefendiye ve Milli Eğitim Müdürü ve Yüksekova Belediyesi Başkan Yardımcısı Servet Canlı olmak üzere aynı zamanda birim müdürüme sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim' 'dedi.