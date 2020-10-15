Akdeniz Üniversitesinden Azerbaycan'a "bayraklı" destek - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinin yerleşkesine Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle Üniversite yönetimi, yerleşkenin giriş ve çıkışlarla bazı yerlerine Azerbaycan ve Türkiye bayrakları astırarak, destek mesajı verdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarında da Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir." ifadesi hatırlatılarak "Tüm kalbimizle Azerbaycan'ın her daim yanındayız." paylaşımında bulunuldu.