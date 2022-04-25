Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü - Son Dakika
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Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü

25.04.2022 23:29
Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan havuzun içinde mahsur kalan 6 işçiden 1'i boğularak öldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Akhisar'ın Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı. İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı. Havuzda çalışan M.A. (30), A.S. (31), M.T. (30), Ş.A. (25), R.N. (40) ve Çoşkun Adik (24) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adik'in cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü
Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü
Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akhisar'da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü - Son Dakika


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