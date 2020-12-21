Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması - Son Dakika

Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması

21.12.2020 17:11
Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Merkez Zeytinliova alternatif yolunun Bekirler Mahallesinden geçen bölümünde bulunan derede yol geçişinde sorun yaşanmaması için hummalı bir çalışmayla 24 metrelik 4 adet beton boru montajı yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Merkez Zeytinliova alternatif yolunun Bekirler Mahallesinden geçen bölümünde bulunan derede yol geçişinde sorun yaşanmaması için hummalı bir çalışmayla 24 metrelik 4 adet beton boru montajı yaptı. Dolgu çalışması da tamamlanan yol trafiğe açıldı. Çalışma ile 19 mahallenin birbirine bağlandığı yol geçişi güvenli hale getirildi.

Dere yatakları Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile güvenli hale geliyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akhisar ilçesinde 19 mahalleyi kapsayan bir menfez imalatı gerçekleştirildi. Manisa-Akhisar Çevre Yolunun açılması ile birlikte mahallelerin birbiriyle bağlantısını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için kolları sıvayan MASKİ, kısa sürede başladığı 24 metrelik 4 adet menfezin imalatını tamamladı. Dolgu çalışması da tamamlanan yol trafiğe açıldı. Yapılan çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Berkan Cengiz de yerinde takip etti. Titiz bir şekilde yapılan çalışma mahalle muhtarlarının da takdirini topladı.

Başkanı Ergün'ün talimatıyla çalışmalar başladı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda başladıklarını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve iş makineleriyle 4 adet yuvarlak menfez kullanarak 19 mahallenin ulaşımını sağlayacak olan dere geçişini tamamladık. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Akhisar çevre yolunda yapılan çalışmayla Zeytinliova yolunun trafiğe kapandığını, alternatif olarak sunulan bu yolun ise dere geçiş noktasında yaşanan sıkıntıdan dolayı çalışmayı yaptıklarını belirtti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Berkan Cengiz de yapılan bu çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

"Siz geldiniz, yolumuzu açtınız"

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bünyaniosmaniye Mahallesi muhtarı İhsan Gümüş, yolun kapanmasından dolayı 19 mahalle halkının zor durumda kaldığını söyleyerek, "Siz geldiniz bizim yolumuzu açtınız. Muhtarlar derneği başkanı olarak tüm muhtarlarım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bekirler mahallesi muhtarı Fuat Kabayel ise Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ'ye teşekkür ederek, "Ana yolumuz kapandığından dolayı bu yol bize alternatif olarak sunuldu. 19 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız buradan geçişte çok zorluk yaşıyordu. MASKİ sayesinde bu sıkıntıdan da kurtulduk" dedi. - MANİSA

Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması
Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması
Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması
Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinliova, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar'da hummalı yol geçiş çalışması - Son Dakika


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