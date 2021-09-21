Akhisar'da Zumba derslerine büyük ilgi - Son Dakika

Akhisar Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan duyuruya göre ücretsiz olarak verilecek kurslar haftanın 3 günü uygulanacak. Kontenjan ile sınırlı olan Zumba Salı günü saat 13:30 ile 14.20, Çarşamba günü 14:30 ile 15:20 ve Perşembe günü 13:30 ile 14:20 arasında olacağı bildirildi.

Zumba derslerine büyük ilgi

Pandemi nedeniyle grupların 12 kişiyi geçmediği bildirilirken sabah ve akşamüzeri gruplarına büyük ilgi olduğu ve bu grupların dolduğu ifade edildi.

Çalışmaların Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Dans Salonunda verilecek Zumba derslerinin 28 Eylül'de başlayacağı bildirildi ve kursların yaklaşık 4 ay süreceği bildirildi.