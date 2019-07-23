Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Altıparmak'ın gözdesi Bjarnason
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Akhisarspor'da Altıparmak'ın gözdesi Bjarnason

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor, aradığı orta saha oyuncusunu Gazişehir Gaziantep'te buldu.

Akhisarspor'da Altıparmak'ın gözdesi Bjarnason, System.String[]
TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor, aradığı orta saha oyuncusunu Gazişehir Gaziantep'te buldu. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak geçen sezon Gazişehir'den öğrencisi olan Elmar Bjarnason'un kadroya dahil edilmesini istedi. Altıparmak'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, İzlandalı oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Altıparmak döneminde Gazişehir'de ikinci yarıda istikrarlı bir performans ortaya koyan ve takımla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 32 yaşındaki oyuncuyla en kısa sürede sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Orta sahadaki sorunu Elmar Bjarnason'la çözmeye hazırlanan Ege ekibinin yabancı bir forvetle de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Futbol yaşamına ülkesinde KR Reykjavik ekibinde başlayan Elmar Bjarnason, İskoçya'da Celtic, Norveç'te Lyn Oslo, İsveç'te Göteborg, Danimarka'da Randers FC ve Aarhus formalarını giydi. Türkiye macerasına 2017-2018 yılında Elazığspor'a gelerek başlayan İzlandalı, geçen sezonun devre arasında Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu. Bjarnason, Gazişehir'de 14 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
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