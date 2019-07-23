Akhisarspor'da Altıparmak'ın gözdesi Bjarnason

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor, aradığı orta saha oyuncusunu Gazişehir Gaziantep
'te buldu. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak
geçen sezon Gazişehir'den öğrencisi olan Elmar Bjarnason'un kadroya dahil edilmesini istedi. Altıparmak'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, İzlandalı oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Altıparmak döneminde Gazişehir'de ikinci yarıda istikrarlı bir performans ortaya koyan ve takımla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 32 yaşındaki oyuncuyla en kısa sürede sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Orta sahadaki sorunu Elmar Bjarnason'la çözmeye hazırlanan Ege
ekibinin yabancı bir forvetle de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Futbol
yaşamına ülkesinde KR Reykjavik
ekibinde başlayan Elmar Bjarnason, İskoçya'da Celtic
, Norveç
'te Lyn Oslo, İsveç
'te Göteborg
, Danimarka
'da Randers FC ve Aarhus formalarını giydi. Türkiye
macerasına 2017-2018 yılında Elazığspor
'a gelerek başlayan İzlandalı, geçen sezonun devre arasında Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu. Bjarnason, Gazişehir'de 14 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.