Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Rota Hamza Hamzaoğlu'nda

Akhisarspor'da Rota Hamza Hamzaoğlu'nda

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktör arayışlarının ardından sürdürüyor.

Akhisarspor'da Rota Hamza Hamzaoğlu'nda, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktör arayışlarının ardından sürdürüyor. Yönetim İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü Galatasaray'ın konuğu olacak Akhisarspor, Yardımcı Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda Mustafa Yumlu, Hasan Ali Adıgüzel, Miguel Lopes, Güray Vural, Dany ve Eray Ataseven ile cezalı bulunan Josue ve Serginho Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de eski Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı. Ege temsilcisi, Hamzaoğlu ile görüşmeye hazırlanırken yönetimin istediği kriterlerin oluşması ve kabul görmesi ile anlaşmanın sağlanabileceği bildirildi. Yönetim ve Hamzaoğlu'nun bu akşam bir görüşme yapması bekleniyor.

(Barış Gezici/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

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