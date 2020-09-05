Akhisarspor'dan birlik çağrısı

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve zor günler geçiren Akhisarspor için ilçe protokolü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplandı. Düzenlenen toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başkan yardımcıları Ahmet Tınazlı, Ekrem Kayserili, Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, ATSO Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz, Akhisar Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahattin Alkın, Akhisar Ziraat Odası personeli, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal ve yönetim kurulu üyeleri, Şoförler Odası Başkanı H. İbrahim Doğan, AKGİAD Başkanı Özkan Kalın, Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birtan Taşkınlar ve yönetim kurulu üyesi Bülent Taşkınlar, OSB Başkanı Ali Çınarlı, OSB Müdürü Mete Demir, TÜRFAD yönetim kurulu üyeleri, Akhisar Galatasaraylılar Dernek Başkanı Erhan Yılmaz, Akhisar Beşiktaşlılar Dernek Başkan Yardımcısı Tuncay Bilen, Akhisar Yeşil Siyah Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Murat Çetin, 1970 Akigo Taraftarlar Dernek Başkanı Cumhur Özkaynak, Akhisar Spor Adamları Derneği Başkanı İbrahim Macana ve taraftar dernekleri katıldı.

Toplantıda söze Akhisarspor'un mali yapısını anlatarak başlayan Asbaşkan Ali Kuloğlu, yaklaşık 9 milyon TL borç ile geçtiğimiz sezonu kapattıklarını söyledi. Kuloğlu, "Akhisarspor ile ilgili çok geniş detaylı bilgileri tekrardan anlatmak gerektiğini sanmıyorum. Akhisarspor'un önümüzdeki süreçte karşısındaki sorunları bilgi vereyim. Akhisar'ı CAS davasındaki Emnes konusu zor duruma düşüren en büyük konudur. 2020-2021 yılı içerisinde federasyon gelirlerimizde tahminen 12 milyon TL'ye ulaşırız. Bu rakam üzerinden gidersek Akhisarspor'un Emnes tarafından 2021-2022 yılı gelirinin 1 milyon Euro'su yaklaşık 9 milyon TL'si Emnes'e gidecek. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarda anlaşma yoluna gitmek istedik. Anlaşma son safhaya geldiğinde avukat arkadaşlar bu işten feragat ettiler. Biz dedik ki 500 bin Euro verelim bu tebliği kaldırın fakat anlaşma olmadı" diye konuştu.

"GEÇEN SEZONU 9 MİLYON BORÇ İLE TAMAMLADIK"Kuloğlu, "Futbolcular ile yaptığımız görüşmelerde bazı isimleri gönderdik. Halen burada olanlar yaptığımız anlaşmalar ile çok büyük özveride bulundular. Geçen sene 2019-2020 sezonunu yerli futbolculara olan 6 milyon TL borç ile kapattık. Yabancı futbolculara da yaklaşık 3 milyon TL toplamda 9 milyon TL borç ile 2019-2020 sezonunu tamamladık. Fakat bu futbolcuların bir kısmını bedelsiz anlaşarak karşılıklı fesih ederek yollarımızı ayırdık. Kalan futbolcular ile yaptığımız görüşmelerde bu futbolcu kardeşlerimiz yaklaşık 9 milyon TL olan borcu 3 milyon 290 bin TL'ye indirdik. Futbolcularla yaptığımız uzun görüşmelerde, gelecek sezon oynayacakları yıl için garanti paralarına da yabancılar olmak kaydıyla hepsi yaklaşık yüzde 25, yüzde 30 oranında indirim yaptı. Fakat 13 milyon 290 bin TL'yi Emnes davasında avukatı ile anlaşmamız gereğince bu para gelmeyince maalesef ve maalesef futbolculara verdiğimiz sözü getiremedik" dedi.DUTLULU: BİZ GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZAkhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise şunları kaydetti: "Geçmişle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Artık önümüze bakmamız lazım. Zor bir durumdayız ama çözülmeyecek bir şey değil. Bolu Belediye Başkanı ile görüştüm. Biliyorsunuz bir anlaşma imzaladı onlar isim hakkı ile. 'Başkanım nasıl destek oluyorsunuz?' diye fikir alışverişi yaptık. Onun söylediği şu; İsim hakkını satmışlar, iki seneliğine 4 milyon TL civarı 2 senelik satmışlar. Forma reklamını da 400 bin Euro'ya vermişler. Bunlar önemli rakamlar. Bizim işimiz bundan sonra Akhisarspor için gerek isim hakkı olsun gerek sponsorluklar olsun desteği vermektir. Ben açık söyleyeyim; Biz ne olursa olsun Akhisarspor'a desteğimizi sürdüreceğiz. Artı şunu da yapacağız; Desinler ki şöyle bir sponsor bulduk, gider konuşuruz, elimizden geleni yaparız. Maksat Akhisarspor'un düzlüğe çıkması. Genel kurul kararı alınmış, hayırlısı olsun. Bence 120 tane üye var, bu 120 üyenin içinden tekrar bu işi yapmak isteyen, emek harcayacak olan, tecrübesi olan arkadaşlarımız, ağabeylerimiz vardır. 7 kişilik yönetim oluşur. Burada eldeki rakam biraz kısıtlı bir rakam ama mutlaka uygun bir yönetim olur. Ben şahsen belediye başkanı olarak elimden gelen desteği vermeye hazırım. Bazı duyumlar da işte şu kadar daha fazla yardım etsin başkan diye ama belediyenin çok daha fazla maddi destek yapacak hali kalmadı. Elimizden geleni yapıyoruz ama kurulacak olan yönetime ya da belki bu yönetim devam edecektir, biz Akhisarspor yönetimine gerekli desteği vereceğiz. Bize gelen sponsorlukları da yönlendiriyoruz. Ama bu sadece belediye başkanının ve ekibinin yapacağı bir şey değil. Akhisarlı iş adamlarının, odaların, borsalarının, siyasilerinin hep beraber bu işe sahip çıkması lazım. Bu toplantı bir karar alma toplantısı olsun. Soracağınız her şeyi sorun, gerçekten çok şeffaflar. Bu konuda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."KARABULUT: ŞİRKETLEŞELİM

Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut ise kulübün şirketleşebileceğini söyledi. Başkan Karabulut, "125 tane üyemiz var, şöyle bir düşüncem var; şirketleştirelim Akhisarspor'u, tamamıyla belediyenin olsun. Biz kalkıp da bir Fenerbahçe veya Beşiktaş değiliz, 1 milyon üye yapamayız burada. Böyle bir görüşümüz var. Hepimiz bu takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.