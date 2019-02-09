Son Dakika Haberleri: Akıl Almaz Kaza...üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü

Akıl Almaz Kaza...üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü

1 saat önce

Akıl almaz kaza...Üzerine televizyon düşen çocuk öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk altında kalarak hayatını kaybetti.

Akıl Almaz Kaza...üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü, System.String[]
Akıl almaz kaza...Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Argıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyon altında kalan Elçin'i yakınlarının fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülen Elçin Bozduman, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elçin'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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