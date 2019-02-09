Akıl Almaz Kaza...üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü
1 saat önce
Akıl almaz kaza...Üzerine televizyon düşen çocuk öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk altında kalarak hayatını kaybetti.
Akıl almaz kaza...Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Argıl
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyon
altında kalan Elçin'i yakınlarının fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri çağrıldı. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi
'ne götürülen Elçin Bozduman, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elçin'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:12 Kaynak: İHA
Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti
Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı