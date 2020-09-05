Akıl Oyunları (A Beatiful Mind) Filminin Konusu Nedir? - Son Dakika

Akıl Oyunları (A Beatiful Mind) Filminin Konusu Nedir?

Orijinal bir senaryoya sahip olan yapım, biyografik unsurlar taşıyor.

Akıl Oyunları (A Beatiful Mind) Filminin Konusu Nedir?, System.String[]

Orijinal bir senaryoya sahip olan yapım, biyografik unsurlar taşıyor. Oyuncuların yüksek performansı ve çekim teknikleri de izleyicilerden tam not aldı. Haftalarca gösterimde kalan Akıl Oyunları, Türkiye'de 2 milyona yakın sinemasever tarafından izlendi. Toplam 6 dalda Oscar'a aday gösterilen yapım, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın ödüllerinin sahibi oldu. Akıl Oyunları, BAFTA VE Altın Küre başta olmak üzere uluslararası festivallerde toplam 33 ödül kazandı.

Akıl Oyunları Filminin Konusu Nedir?

Film Amerikalı matematikçi John Ferbes Nash Jr'in hayatını üniversitede okuduğu yıllardan başlayarak anlatıyor. Aynı zamanda şizofreni olan Nash çevresiyle yaşadığı iletişim sorunları da filmin ana konusunu oluşturuyor. Bir yandan iktisat alanında oyun teorisini geliştirmeye çalışan Nash, bir yandan da artan şizofreni belirtileriyle uğraşır. Bencilliği yüzünden sevgilisiyle ve arkadaşlarıyla sık sık çatışma yaşar. Şizofreni belirtileri giderek artarken, oyun teorisini de geliştirmeye devam eder. En sonunda Nobel ödülünü kazanarak matematiğin en önemli isimlerinden biri olur.

Akıl Oyunları Filminin Süresi Ne Kadar?

A Beautiful Mind filminin toplam 2 saat 15 dakikadır.

Akıl Oyunları Oyuncu Kadrosu

Russell Crowe

Jennifer Connelly

Ed Harris

Christopher Plummer

Paul Bettany

Adam Goldberg

Josh Lucas

Jason Gray Stanford

Anthony Rapp

Judd Hirsch

Tanya Clarke

Jillie Simon

Vivien Cardone

Austin Pendieton

Kent Cassella

Thomas F. Walsh

John Blaylock

Rance Howard

Tracey Toomey

Michael Abbott Jr

Bryce Dallas Howard

Holly Pitrago

Brian Keith Lewis

Jason Horton

Douglas Taurel

Akıl Oyunları Filminin Yönetmeni Kimdir?

Filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Yönetmen, bu filmden sonra Dan Brown'ın yazdığı da Vinci Şifresi, Cehennem ve Melekler & Şeytanlar kitaplarını sinemaya uyarladı.

Akıl Oyunları Filminin Yapımcıları Kimdir?

Akıl Oyunları filminin yapımcıları, Brian Grazer, Ron Howard, Lousa Vellis, Maureen Peyrot, Karen Kehela Sherwood, Aldric La'auli Porter'dir.

Akıl Oyunları Filminin Senaristi Kimdir?

Film, Amerikalı ekonomist ve yazar Sylvia Nasar'ın "A Beautiful Mind" adlı kitabından uyarlanmıştır. Senaryo metni ve diyaloglar ise Hollywood'un en başarılı senaristlerinden biri olan Akiva Goldsman tarafından yazıldı. Akiva Goldsman, senaryosunu yazdığı filmler arasında da Vinci Şifresi ve Ben Efsaneyim gibi önemli yapımlar da bulunuyor.

Akıl Oyunları Filminin Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Çekimleri Amerika'nın New Jersey eyaletinde yapılan filmin toplam bütçesi 58 milyon dolardır. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen filmin elde ettiği hasılat ise 313.542.341'dir.

Amerika Birleşik Devletleri, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:03

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Akıl Oyunları (A Beatiful Mind) Filminin Konusu Nedir? - Son Dakika Magazin

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