Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor - Son Dakika
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Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor

08.04.2022 10:36

Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor Türkiye'nin akıllı sistemli ilk sanayi sitesi olan; akıllı ofisler, akıllı fabrikalar ve akıllı mağazalardan oluşan İSTMALL AVM (İkitelli Sanayi Ticaret Alışveriş Merkezi) 2023 yılının haziran ayında Başakşehir'de açılıyor.

Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor

İSTANBUL - Türkiye'nin akıllı sistemli ilk sanayi sitesi olan; akıllı ofisler, akıllı fabrikalar ve akıllı mağazalardan oluşan İSTMALL AVM (İkitelli Sanayi Ticaret Alışveriş Merkezi) 2023 yılının haziran ayında Başakşehir'de açılıyor.

BİOS Yapı tarafından Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin meydanına, Türkiye'nin akıllı sistemli ilk sanayi sitesi olan İSTMALL AVM (İkitelli Sanayi Ticaret Alışveriş Merkezi) açılıyor. İkitelli OSB'nin tam kalbinde Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100'üncü yılında 2023 vizyonuna yakışacak bir şekilde inşaatının tamamlanması beklenen İSTMALL AVM'nin büyük, tam kapsamlı, akıllı teknoloji ile donatılmış sanayi ve ticaret kompleksi olması bekleniyor. Üç ayrı bloktan oluşacak olan İSTMALL'ın içinde 164 akıllı ofis, 115 adet akıllı mağaza, 60 adet atölye, imalathane ve fabrikalar yer alacak. Sanayi, üretim ve birçok yaşamsal alanı da içinde barındıracak olan İSTMALL AVM, 310 bağımsız bölümden oluşarak, elektrik gücü yönetimine, koku filtreli mekanik odalarına sahip olarak tasarlandı.

"Yapay zekayla uyumlu akıllı bir teknoloji sunmaya çalıştık"

Yapı hakkında detaylı bilgi veren Bios Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Remzi Aytekin, "Yapının mutfak çalışması yaklaşık 2 yıla yakın bir zaman aldı. Türkiye sanayisinin eksiklerini görerek ona nasıl en güzel şekilde dokunabilir ve ülkemizin vizyonu olan 2023'te özellikle de sanayinin ve üretimin kıymetli olduğu bir dönemde nasıl ön plana çıkar ve ülkemize nasıl bir fayda sağlarız diye çalışmalar yaptık, onun sonucunda da 1 sene önce faaliyete başladık. Sanayici gelsin, yapmış olduğumuz projede üretsin, ürettiğinin satış ve pazarlamasını yapsın ve insanlara sunumunu yaptıktan sonra ofisinde misafirlerini ağırlayıp personelini, insan kaynaklarını, muhasebesini idare ettikten sonra geriye konforlu bir alanda yaşamak kalıyor. Konforu da sağlayabilmenin yolu günümüz şartlarında teknolojiden geçiyor. Sanayiciye konfor sağlamamız lazım ki daha verimli çalışabilsin. Bunu da akıllı ofislerle yaptık. Akıllı evler çok popüler ve insanların bildiği şeyler fakat sanayide daha önce hiç yoktu. Biz sanayide öyle bir çığır açmaya çalışıyoruz ki vatandaş oturduğu yerde interkom aracılığıyla isterse taksi, tamirci çağıracak; ofisinin klimasını açıp ısıtma ve soğutmasını yapacak. Gerçekten yapay zekayla uyumlu akıllı bir teknoloji sunmaya çalıştık" açıklamasında bulundu.

İnşaatla ilgili bilgileri aktarmaya devam eden Genel Müdür Remzi Aytekin, "İnşaatın zor olan etaplarını tamamladık. Tır rampaları ve tır alanlarıyla birlikte toplam da 132 bin metre kapalı alan inşa ediyoruz. Kapalı inşa edilen alanların aşağı yukarı yüzde 70'i 6 metre tavan yüksekliğine ve gerçekten sanayiye uygun mukavemete sahip. Türkiye'de ve belki de dünyada ilk proje. İSTMALL AVM bizim ilk karma projemiz. Tırlar yüklü olarak gelip her dükkanın önüne yanaşıp sanayicinin üretmiş olduğu mamulü satmış olduğu lokasyona sevk ve idare edebilme ve aynı zamanda bir dükkan bir tır geldiğinde öteki beklemiyor" ifadelerin yer verdi.

Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor
Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor
Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor

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alışveriş merkezi, Başakşehir, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akıllı sanayi sitesi olan İSTMALL AVM, 2023'te Başakşehir'de açılıyor - Son Dakika


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