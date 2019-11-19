Akıncı'daki generallerin tahliye talebi ikinci kez reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, aralarında generallerin de olduğu ve tahliye edildikten sonra haklarında yeniden tutuklama kararı verilen sanıkların üst mahkemeye itirazı reddedildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 12 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilen sanıklar hakkında Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün yaptığı itiraz Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 4 Kasım'da karara bağlandı.

Buna göre, söz konusu tarihte tahliye edilen eski Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Suat Murat Semiz, eski Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Haluk Şahar, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Murat Yalçınel, eski Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Başkanı albay Abdurrahman Arslan ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subaylığına vekaleten bakan sanık eski yüzbaşı Temel Karagöz'ün yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine sanık avukatları bir üst mahkeme olan Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunarak yeniden tahliye kararı verilmesini istedi.

Sanıklardan Murat Yalçınel'in tahliye talebini kabul eden mahkeme sanıklar eski tümgeneraller Suat Murat Semiz, Haluk Şahar ve eski yüzbaşı Temel Karagöz'ün tahliye talebini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kararda, suçun vasıf ve mahiyeti, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğu, ön görülen cezanın üst sınırı, tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak tahliye taleplerinin yerinde bulunmadığı ifade edildi.

Tahliye edildikten sonra savcının itirazı üzerine hakkında yeniden tutuklama kararı verilen eski albay Abdurrahman Arslan'ın ise henüz cezaevine teslim olmadığı öğrenildi.