Üye Girişi
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı - Son Dakika

Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı

23.10.2021 15:21
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde uygulamak istediği hain planlarının yer aldığı mavi valiz, Akıncı Üssü'nde ele geçirildi. Valizden, bombalanacak kamu kurumları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin işaretlenmiş uydu görüntülerinin olduğu el yazısı notlar yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde başarılı olamayacaklarını anlayan darbeciler, cep telefonu ve tablet gibi dijital materyali parçalayıp darbe planının da arasında bulunduğu delilleri kırpma makinesinden geçirdikten sonra yaktı. Bu şekildeki suç delillerini karartma işlemi, firari eski askeri hakim binbaşı Kurtuluş Kaya'nın başında bulunduğu bir grup FETÖ'cü askeri hakim ve savcının gözetiminde yapıldı.

FETÖ'NÜN DARBE PLANI AKINCI ÜSSÜ'NDE BULUNDU

AA muhabirinin ulaştığı bilgiye göre elebaşı Fetullah Gülen'e onaylatıldıktan sonra uygulamaya konulan ve darbecilerin imha ettiği darbe planından geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu.

2 HAFTA SONRA BULUNAN MAVİ VALİZDEN ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra 143. Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not buldu. İnceleme sonucunda valizdeki harita görüntüleri ve el yazısı notların, 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi.

Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı

ERDOĞAN'IN KALDIĞI OTELİN GÖRSELLERİ BULUNDU

Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinden alınan ve A3 boyutunda basılan uydu fotoğraflarının arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaris'teki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü.

BÜTÜN KRİTİK ÖNEMDEKİ BİNALARI İŞARETLEMİŞLER

Darbecilerin üzerine "Ankara Saray" diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT, TBMM, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Huber Köşkü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu.

Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı

HARİTALARDA PARMAK İZLERİ BULUNDU

Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi. Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkent'teki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankara'da bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı.

Uydu görüntüleri alınan kurumlardan Polis Özel Harekat Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı ile Meclis, darbeci pilotlarca bombalandı. Saldırılarda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.

EL YAZISI NOTLAR DA ÇIKTI

Akıncı Üssü'nde ele geçirilen darbe planına ait dokümanların arasında ihanet girişiminde yer alacak askerlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu "CB-Fırat.." ile başlayan "3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında", darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.

Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARIN KİMLER TARAFINDAN ALIKONULACAĞI DA BELİRLENMİŞ

El yazısı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı. Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı.

Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Kayseri'de herkes bu olayı merak ediyor! Kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı 14:50 Kayseri'de herkes bu olayı merak ediyor! Kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor 14:41 Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi 14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
Mekandan zorla çıkardığı eski sevgilisini araçta taciz edip, darbetti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı 12:31 Mekandan zorla çıkardığı eski sevgilisini araçta taciz edip, darbetti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
14:52 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:42 Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı
14:41 Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu
14:41 Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor
14:27 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi         
15:13
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
14:52
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin         
14:00
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 15:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement