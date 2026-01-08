Akkuyu NGS, Yerli Tedarikçilere Dönüşüm Sağlıyor - Son Dakika
Akkuyu NGS, Yerli Tedarikçilere Dönüşüm Sağlıyor

Akkuyu NGS, Yerli Tedarikçilere Dönüşüm Sağlıyor
08.01.2026 12:49
Akkuyu NGS, yerli tedarikçilerin mühendislik ve kalite süreçlerini geliştirerek stratejik kazanımlar sunuyor.

AKKUYU NGS, yerli tedarikçiler için nükleer dönüşümün referans projesi oluyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde yer alan Vis Vana Limited Şirketi Müdürü Doğukan Yıldız, Akkuyu NGS sürecinin mühendislik, kalite ve üretim kültüründe önemli bir dönüşüm yarattığını söyledi. Endüstriyel vana üretimi alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Yıldız, enerji, petrokimya ve altyapı projelerinde edindikleri deneyimi Akkuyu NGS gibi yüksek disiplin gerektiren projelere taşıdıklarını söyledi.

Vis Vana Limited Şirketi Müdürü Doğukan Yıldız, son dönemde nükleer standartlara tabi ürünlerin mühendislik değerlendirmelerine odaklandıklarını belirtti. Üretim ve kalite süreçlerini proje gerekliliklerine göre yenilediklerini; malzeme uygunluğu, izlenebilirlik, üretim kayıtları ve test prosedürleri üzerinde aktif olarak çalıştıklarını kaydeden Yıldız, "Bu çalışmalar, santralde kullanılan ekipmanların güvenli ve uzun ömürlü çalışması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Akkuyu NGS'de tedarikçi olarak yer almanın firmalarına sağladığı kazanımlara dikkati çeken Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu süreç teknik ve organizasyonel yapıyı ileri taşıyan önemli bir deneyim sağlıyor. Akkuyu NGS projemizi, mühendislik ve kalite disiplinimizi kalıcı olarak ileri taşıdı. Edindiğimiz deneyim firmamızın hem yurt içinde hem de yurt dışında daha yüksek profilli projelerde yer almasına zemin hazırlıyor."

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN STRATEJİK KATKI

Akkuyu NGS ile kalite ve güvenlik süreçlerinin sürekli gözden geçirilip geliştirildiğini aktaran Yıldız, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından stratejik bir proje olduğuna işaret etti. Bu projede yer alırken Türkiye'nin uzun vadeli enerji altyapısına teknik katkı sağladıklarının bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Yıldız, bu sorumluluğun, iş yapma anlayışlarını daha disiplinli ve uzun vadeli düşünmeye yönlendirdiğini ifade etti.

RUS NÜKLEER TEKNOLOJİSİYLE ÇALIŞMA DENEYİMİ

Akkuyu NGS'de kullanılan Rus nükleer teknolojisiyle çalışma sayesinde firmalarının teknik standartları ve mühendislik süreçlerinin geliştirdiğini ifade eden Yıldız'a göre, bu süreçte malzeme seçimi, üretim toleransları ve kalite beklentileri konularındaki tecrübeleri derinleşti. Yıldız, VVER-1200 gibi ileri teknoloji reaktör sistemlerinin yüksek güvenlik gerekliliklerinin ise mühendislik kararlarını daha kontrollü ve sistematik hale getirdiğini; bu doğrultuda iç prosedürlerin güncellenerek kalite ve mühendislik süreçlerinin sürekli olarak iyileştiğini sözlerine ekledi.

AKKUYU NGS PROSEDÜREL ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ KAZANDIRDI

SMS-TORK Valve & Automation Genel Müdürü Ömer Kaya da Akkuyu NGS sürecinin kalite, proses ve mühendislik disiplinleri açısından önemli bir kazanım sağladığını vurguladı. Kontrol vanaları ve akış kontrol valfleri imalatı alanında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kaya, "Akkuyu NGS, nükleer santrallerin prosedürel çalışma kültürünü kazanmamızı sağladı" diye konuştu.

Kaya, "Akkuyu NGS projesinde, nükleer tesislerde daha çok endüstriyel alanı kapsayan 4. emniyet seviyesindeki vana gruplarında görev aldık. Karbon çelik, paslanmaz çelik ve benzeri malzemelerden üretilen akış kontrol vanalarını, kontrol aktüatörleriyle birlikte tedarik ederek projede yer aldık" diye konuştu.

'NÜKLEER SANTRAL, KALİTE KONTROLÜ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR'

Akkuyu NGS'nin, nükleer santrallerin emniyet tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı projelerden biri olduğuna dikkati çeken Kaya, bu yaklaşımın ürün tasarımından üretime ve devreye alma aşamasına kadar tüm süreçlere yansıdığını belirtti. Bu disiplinin, SMS-TORK'un kalite kontrol süreçlerinde daha bilinçli, daha titiz ve standartlara tam uyumlu bir çalışma kültürüne katkı sağladığını ifade eden Kaya, kazanılan bu yaklaşımın yalnızca nükleer projelerde değil, diğer endüstriyel alanlarda da kalite seviyesini yukarı taşıdığını söyledi.

Firma olarak, Akkuyu NGS sürecinde edindiği deneyimi Türkiye'de yapılması planlanan diğer nükleer santraller için önemli bir hazırlık olarak gördüklerini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Nükleer santral projelerinde kazanılan kalite kontrol, proses yönetimi, ürün seçimi ve emniyet kriterlerine uyum tecrübesi kalıcı hale getirildi. Önümüzdeki dönemde de 4. emniyet seviyesindeki kontrol alanlarında nükleer projelerde yer almayı hedefliyoruz."

Küresel ölçekte nükleer santral projelerine katılmanın önemli bir referans gerektirdiğinin altını çizen Kaya, "Akkuyu'nun Rosatom tarafından inşa edilmesi nedeniyle şu aşamada Türkiye'deki proje üzerinde ilerliyoruz. İlerleyen süreçte bu deneyim farklı ülkelerdeki nükleer projelere de kapı aralayabilir" değerlendirmesini yaptı.

VVER tipi reaktör sistemlerinde uygulanan yüksek güvenlik ve kalite beklentilerinin, iç proses kalite gereklilikleri ve kalite protokollerinde daha ileri uygulamaların hayata geçirilmesini sağladığını ifade eden Kaya, bu dönüşümün, firmanın mühendislik kültürünü daha sistematik ve kontrollü hale getirdiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Enerji, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:51
