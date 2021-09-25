Üye Girişi
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak - Son Dakika

AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak

25.09.2021 10:20
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 760 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan; Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan AKM Millet Bahçesi'nin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 760 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan; Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan AKM Millet Bahçesi'nin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını söyledi.

AKM Millet Bahçesi projesinde sona gelindi. Başkentin kuzeyinde Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayan Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu alanı da içine alarak Ankara Hergelen Meydanı'na kadar planlanan çalışma Ankara'nın tarihi, kültürel ve yeşil aksını oluşturacak. Melike Hatun Camisi'ni de içine alan projenin devamında Hergelen Meydanı'nda yer alan tarihi binalar da restore edilerek, bu koridor tamamlanmış olacak.

'ZENGİN VE İŞLEVSEL ALANLARLA HİZMET VERECEK'

DHA'ya açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başkente yakışır millet bahçesi olacağını söyledi. Kurum, "Millet bahçemizde, içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Millet kıraathanemiz ile çocuklarımızın, yeşilin içinde, ağaçların, çiçeklerin kokusu, kuş sesleri eşliğinde ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri bir alan daha kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın eğlenerek vakit geçirecekleri çocuk kulübümüz, tohum merkezimiz, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunacak. 5 bin kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralı hemşehrilerimize hizmet verecek" diye konuştu.

'MİLLET BAHÇESİNDE BAYRAMLARIMIZI KUTLAYACAĞIZ'

Bakan Kurum, millet bahçesinin içinde rengarenk çiçeklerin olduğu çiçek bahçesi, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bostan da olacağını kaydederek, "Millet bahçemizin bin 136 araçlık kapalı otoparkı olacak. Bir tramvay hattı, 6 tramvay durağı olacak. Vatandaşlarımız buraya gelip araçlarını park ettikten sonra bahçemizin içinde istedikleri noktaya tramvayla da çok rahat bir şekilde gidebilecekler. Çalışmamızda artık sona geldik. Projeyi tamamladığımızda dünyada bir benzeri daha olmayan çok kıymetli bir millet bahçesini ülkemize, Ankara'mıza kazandıracağız. Çok örnek, model bir proje olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde illerimizin tanıtım günleri yapılıyordu. Şimdi bu günlerin daha sağlıklı ve iyi koşullarda organize edileceği, yöresel ürünlerin, organik ürünlerin pazarlanabileceği pazar yerleri yaptık. Şu an koronavirüs nedeniyle özel günlerimizi, bayramlarımızı kutlayamıyoruz. Millet bahçesinde açık alanda bulunan tören alanında bayramlarımızı yine hep birlikte kutlayacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'MIZIN TEŞRİFLERİYLE AÇACAĞIZ'

Bakan Kurum, zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralılara hizmet vereceklerini belirterek, "TOKİ Başkanlığı'mızla Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanda yaptığımız millet bahçemizin açılışını Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ekim ayında, Cumhuriyet'imizin 98'inci yıl dönümünde büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Görünüt Dökümü:

-AKM Millet Bahçesi'nden detay görüntüler

Haber-Kamera: Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)

AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak

cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Ekim, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak - Son Dakika


Son Dakika

BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı 10:51 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim 10:13 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti 10:09 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi 09:07 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı 08:54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı 00:43 Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:14 Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
08:44 Kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar gönderen avukattan olay olan savunma: Rızaları vardı ve hoşnutlardı
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi         
10:53
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı         
08:45
Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz         
22:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 10:58:00. #1.11#
SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement