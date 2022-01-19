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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek - Son Dakika

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek

19.01.2022 16:43

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin AKOM'dan açıklama geldi. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli olacak, yaklaşık 4-5 gün etkili olacak." açıklamalarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

"ESAS KUVVETLİ YAĞIŞ CUMA AKŞAMI GELECEK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19'a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" şeklinde ifade etti.

"4-5 GÜN ETKİLİ OLACAK"

Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü: "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"SÜREKLİ GÖZLEM HALİNDEYİZ"

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü: "Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek - Son Dakika
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