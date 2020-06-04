Akpınar'da kontrollü normalleşme süreci denetimleri - Son Dakika

Kırşehir'de Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerini sürdürdü.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Korkusuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelerde denetimde bulundu.

Polis ve zabıta ekipleriyle yapılan denetimlerde, hijyen kuralları ve tedbirler incelenerek, alınan önlemler kapsamında işletme sahipleri ile çalışanlar bilgilendirildi.

Lokanta, kahvehane, berber, market ve üretim yerlerinde faaliyete tekrar başlayan işletmelere yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Korkusuz, tedbirlere uyularak, bu sürecin daha kısa sürede atlatılacağını ifade etti.

Koronavirüs salgınına karşı risk yönetimi, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı ile başarılı bir mücadele sergilendiğini anlatan Kaymakam Korkusuz, özellikle hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ve denetimlerin aralıklarla süreceğini kaydetti.