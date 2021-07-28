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Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm - Son Dakika

Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm

28.07.2021 16:43

Beyoğlu'nda kavga eden gelin ve damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada 4 kişi öldü. Olaydan sonra yakalanan Mürsel Ağrı, poliste yapılan sorgusunda cinayetleri kabul etti. Şüpheli, ifadesinde "Damadım kızımı dövmüş. Benim evime sığındı. Bunu konuşmak için toplandığımızda önce beni ardından akrabalarımı vurdular. Beni de öldüreceklerini düşünüp ateş ettim. Ölmemek için öldürdüm." sözlerine yer verdi.

Beyoğlu, Örnektepe Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada Beytullah Akçay, Hulusi Giray, Burak Giray ve damat Berk Enes Giray hayatını kaybetmişti. Olayda 4 kişiyi öldürdüğü tespit edilen Mürsel Giray tedavi için gittiği hastanede polisi arayarak teslim olmuştu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmasına göre olay şöyle gelişti; Bir süre önce evlenen Berk Enes Giray ve Hacer Giray aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. Bir gece önce çift arasında yaşanan tartışmanın ardından Hacer Giray, evini terk ederek 6 aylık çocuğu ile babası Mürsel Ağrı'nın evine sığındı.

HUSUMETİ ÇÖZMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İki aile arasında bu nedenle başlayan husumet sırasında Mürsel Ağrı ve damadın babası Hulusi Giray işyerinde buluştular. Bu sırada damat Berk Enes Giray ve yanında bulunan kuzeni Burak Giray, telefonda tartışarak küfürleştikleri Hacer Giray'ın dayısı Mahmut Giray'ın evinin önüne geldi. Mahmut Giray'ın evinin önünde bulunan yeğenleri İrfan Akçay ile Beytullah Akçay, gelen kişilerle tartışmaya ardından kavga etmeye başladılar.

Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki çatışma; 'Ölmemek için öldürdüm'

KAVGAYI GÖREN DÜNÜR SİLAHINI ÇEKTİ

Bu sırada evin önündeki kavgadan haberdar olan iki baba bir otomobile binerek olay yerine geldi. Evin önündeki kavganın üzerine gelen iki babadan Hulusi Giray, silahını çekerek oğlunu darbederken gördüğü İrfan Akçay ve Beytullah Akçay'a doğru ateş etti. Bu sırada kızın babası Mürsel Ağrı da ayağından hafif şekilde yaralandı.

DİĞER DÜNÜR KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine akrabalarının vurulduğunu gören Mürsel Ağrı, ruhsatlı tabancasını çekerek Hulusi Giray, Burak Giray ve damadı Berk Enes Giray'ı vurarak öldürdü. Ardından hastaneye giden Mürsel Ağrı, polisi arayarak cinayeti işlediğini söyleyip teslim oldu.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliğinde ifadesinde suçunu itiraf eden Mürsel Ağrı'nın "Kavgaları yatıştırmak için dünürüm ile bir araya geldik. Ancak daha sonra gençlerin kavga ettiği yere gittiklerinde dünürüm silah çekerek ateş etmeye başladı. Akrabalarımın vurulduğunu görünce, beni de öldüreceğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş etmeye başladım. 3 kişiyi ben öldürdüm. Ancak ölmemek için öldürdüm." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılarak zırhlı polis aracına bindirildi. Şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine, ardından da adliyeye sevk edildi.

Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm

Beyoğlu, Cinayet, kavga, Ağrı, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Hassas İçerik Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm - Son Dakika


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