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Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar - Son Dakika

Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

17.10.2021 10:04
Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, sosyal güvencesi bulunmadığı için akrabasının kimliğiyle ameliyat olan vatandaş hakkındaki kararını verdi. Yargıtay, durumun çok acil olduğunun altını çizerek vatandaşa ceza vermedi.

Yargıtay, başkasının kimliğiyle hemoroid ameliyatı olan vatandaş hakkında emsal bir karara imza attı. Yargıtay tarafından verilen kararda, vatandaşın durumunun acil olduğun altı çizilerek cezaya gerek olmadığı yönünde görüş birliğine varıldı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Aniden rahatsızlanan vatandaş, sosyal güvencesi (sigortası) olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hasta hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açtı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.

ACILAR İÇERİSİNDE KIVRANMAYA BAŞLADI

Hemorid rahatsızlığı bulunan vatandaş, acılar içinde kıvranmaya başladı. Sigortası olmadığı için hastaneye gitmekte tereddüt eden hasta, akrabasına ait nüfus cüzdanıyla hastaneye gitti. Acil servisten giriş yapan hasta, aynı gün ameliyata alındı. Sağlığına kavuşan hastanın akrabasının kimliğiyle tedavi olduğu tespit edildi. Bin 178 TL tutarındaki tedavi masrafını karşılayan SGK, resmi belgede sahtecilik yapıldığını iddia ederek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, sigortası olmayan sanığın ani rahatsızlığı üzerine tedavi olmak amacıyla akrabasının kimlik belgesini alarak hastane kaydını onun üzerinden yaptırıp ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti. Kararı SGK temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararını onadı. Yargıtay kararında şöyle denildi:

"ZORUNLULUK HALİ MEVCUT"

"Katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıkları iddia edilmiştir. Sanığı hastaneye gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıkların yardımları ile hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olduğu anlaşılmaktadır. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin onanmasına oybirliğiyle karar verildi."

Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yargıtay, Kamu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar - Son Dakika
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