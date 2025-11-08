Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi - Son Dakika
3-sayfa

Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Haberin Videosunu İzleyin
08.11.2025 19:44
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Amasya'dan Aksaray'a çalışmak için gelen avukat kadın, peşinden gelen anne ve babası tarafından tesisteki taksi durağına kilitlenerek alıkonuldu. Kadın polis ekiplerinin gelmesiyle kurtulurken, anne ve baba gözaltına alındı.

Amasya'dan Aksaray'a gelen avukat kadın, anne ve babası tarafından taksi durağına kilitlenerek alıkonuldu. Polis ekipleri kadını kurtarırken, anne ve baba gözaltına alındı.

KIZLARINI TAKSİ DURAĞINA KİLİTLEDİLER

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla tartışan F.Ü. isimli avukat kadın, Amasya'dan çalışmak için Aksaray'a geldi. Tartıştığı anne ve babası da kızlarının arkasından gelirken, tesiste kızlarını bulan anne ve baba konuşmak için kızlarını taksi durağına çağırdı. Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    daha neler göreceğiz bakalım kadının derdi ne ailesinin derdi ne acaba 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
