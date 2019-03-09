Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Çiftçilere Meyve Fidanı Dağıtıldı

Aksaray'da Çiftçilere Meyve Fidanı Dağıtıldı

1 saat önce

Aksaray'da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 21 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Aksaray'da Çiftçilere Meyve Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Aksaray'da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 21 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı İl Özel İdaresi imkanlarıyla hazırlanan proje kapsamında çeşitli türlerde 21 bin adet meyve fidanının çiftçilere dağıtıldığını söyledi.

Aksaray da her konuda güzel şeyler olduğunu ifade eden Vali Mantı; "Hükumetimiz, devletimiz son yıllarda her alanda yaptığı gibi tarımsal alanda da çok önemli hamleler yaptı. Önümüzdeki günlerde 4 milyara yakın tarımsal desteklemeler verilecek. Hep birlikte bir ve beraber olarak iyi olan, Aksaray'da güzel olan şeyleri çoğaltılması için çalışacağız." dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Sayın Cengiz Aydoğdu da ülkede, köyden şehirlere göçlerin ve hızlı şehirleşmenin sonucunda bahçelerin ve meyve çeşitlerinin kaybolduğunu söyledi.

Günümüzde meyve fidanları dağıtarak bahçeleri tekrar yaygınlaştırıldığını belirten Aydoğdu, "Anadolu da binlerce endemik ürün var. Sadece orda olan bu ürünler Aksaray'da da var. Kaybolunca bir daha bulunamıyor. Bu meyveleri kaybetmeyelim." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise konuşmasında İl Özel İdaresinden sağlanan ödeneklerle yüzde 50 çiftçi katkısı alınarak 56 adet kapama meyve bahçesinin oluşturulacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere meyve fidanlarının dağıtımı yapıldı.

Törene Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Ali Mantı, Aksaray, Güncel
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