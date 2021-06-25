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Aksaray'da helikopter destekli uygulama - Son Dakika

Aksaray'da helikopter destekli uygulama

25.06.2021 15:24

Aksaray'da helikopter destekli uygulama Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen helikopter destekli trafik uygulamasında 29 araç sürücüsüne 4 farklı maddeden toplam 7 bin 581 TL cezai işlem uygulandı.

Aksaray'da helikopter destekli uygulama

AKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen helikopter destekli trafik uygulamasında 29 araç sürücüsüne 4 farklı maddeden toplam 7 bin 581 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Aksaray- Ankara, Aksaray- Adana ve Aksaray- Konya karayollarında bulunan 3 farklı uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli yapılan uygulamalarda yaklaşık 2 saat havada kalan helikopter, trafikte kural ihlali yapan araç ve sürücülerini tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Emniyet kemeri takmamaktan 15, seyir halinde telefonla konuşmaktan 6, hız ihlali yapan 7 ve emniyet şeridini ihlal eden 1 olmak üzere toplamda 29 araç sürücüsü tespit edildi. Noktalara bildirilen plakalar doğrultusunda durdurulan 29 sürücünün 15'ine 2 bin 160 TL, 6'sına bin 884 TL, 7'sine 2 bin 198 TL ve birine bin 339 TL olmak üzere toplamda 7 bin 581 TL idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında sürücüler hem trafik kuralları hem de pandemi kuralları açısından uyarıldı. Polis ekipleri vatandaşlara aynı zamanda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhan Özdemir, "Bilindiği gibi karayolu trafik güvenliği strateji planı ve eylem bölgesi kapsamında 2010-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı makamımızca bir hedef belirlenmişti. Trafik kazalarında ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmiş 2020 yılı sonu itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızca bu hedefe ulaşılmıştır. Yine Cumhurbaşkanlığı makamımızca 2020-2030 dönemiyle ilgili yeni hedefler belirlendi. Nihai hedefimiz trafik kazalarında sıfır ölüm oldu. Bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmış, çalışmalara başlanmıştır. Aksaray ilimiz üzerinde de periyodik olarak havadan helikopterle trafik planlaması ve denetimi yapılmaktadır. Nisan ayında bunun birincisini gerçekleştirdik. Bugün de Emniyet Genel Müdürlüğümüz Trafik Daire Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde helikopterle trafik denetimimizi yaptık. Bu denetimde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak önceliğimiz, şehirlerarası yollarımızda trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren hususlardı. Hız, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, hatalı sollama, banketlerde durma-duraklama, hatta bazen görüyoruz geri geri gitme, bunun yanında da diğer trafiğe etki eden hususlar var. Bu hususta denetimimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

29 sürücüye ceza kesildi, uyarı yapıldı

Cezai işlem ve uyarıların olduğunu belirten Özdemir, "Bir buçuk saat kadar havadan helikopterle denetimimizi yaptık. Aynı zamanda radar ekiplerimizce de güzergahta seyir halinde hız yönünden denetimlerimizi yaptık. Uygulamamızı tamamladık. Bugün denetimimizde emniyet kemeri kullanmayan 15 sürücü, telefonuyla konuşan 6 sürücü, hız ihlali yapan 7 sürücümüzü tespit ettik. Bunun yanında emniyet şeridi ihlali yapan 1 sürücümüzü tespit ettik. Bunlara gerekli cezai işlemler yapılmış, aynı zamanda gerekli uyarılar da yapılmıştır" diye konuştu.

Pandemi ve Kurban Bayramı uyarısı yapıldı.

Özdemir, "Bunun yanında bilindiği gibi pandemi dönemimiz halen devam ediyor. Sürücülere maske, mesafe, temizlik konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan talebimiz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de trafik kurallarına uymaları, şehirlerarası yollarda yol sürüş saatlerine uymaları, hatalı sollama yapmamaları, hız ihlali yapmamaları, cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemerini takmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray'da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopter destekli uygulama

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Helikopter, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da helikopter destekli uygulama - Son Dakika


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