Aksaray'da Kamu Kurumları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Aksaray
Valisi Ali Mantı
kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında devletin tüm kurumlarında, görev yapan herkesin üzerine düşen mesuliyeti yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Aksaray'da kamu kurumları müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ali Mantı kamu kurumları arasında işbirliğinin iyi durumda olduğunu söyledi.
Mantı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Önemli olan doğru, faydalı işleri birlikte yapmaktır. Günümüzde ciddi anlama ve anlamlandırma problemi var. Bunu aşamazsak adaleti tesis edemeyiz. Onun için herkes üzerine düşen mesuliyetin gereğini en güzel şekilde yerine getirmeli birbirimiz iyi anlamalıyız. Aksaray'da belli bir durum oluşmuş, belli bir yönetim tarzı var. Bizde bunların üzerine bir şeyler koyabilirsek ilerde de buradan gittiğimiz zaman hayırla yad edilebilirsek bizim için ne mutlu."
Kamu düzeni için herkese görev düşüyor
Vali Ali Mantı Kamu hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çektiği konuşmasının devamında, "Adalet, yükseköğretim ve diğer kurumlarımız ile hep birlikte bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti
devletinin görevlileriyiz. Bizim çizgilerimiz, ayrımlarımız hukuk nezdindeki çizgiler, görev dağılımlarındaki çizgilerdir. Hepimizin hizmet ettiği yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarımız, milletimiz, bizi biz yapan değerlerimizdir. Hepimiz onlar için çalışıyoruz. Önemli olan kamu düzenini kamu güvenliğini en güzel şekilde tesis edebilmek. Onun için hepimize görev düşüyor." dedi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever
, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz
, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, Aksaray Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
, Vali Yardımcıları Hakkı Loğoğlu
, Gürkan Karaman
, Şahin Bayhan
, Mustafa Türkcan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Emniyet Müdürü Ali Karabağ
, Jandarma
Komutanı Albay Fuat Anık, ilçe kaymakamları ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.