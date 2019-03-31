Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Şehit Ateşi Düştü

Aksaray'da Şehit Ateşi Düştü

1 saat önce

SURİYE'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) memleketi Aksaray'a ateş düştü.

Aksaray'da Şehit Ateşi Düştü, System.String[]
SURİYE'nin  Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) memleketi Aksaray'a ateş düştü. 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda ise nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. 1 askerin yaralandığı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in, memleketi Aksaray'daki evine ateş düştü. Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ve beraberindeki askeri heyet, Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış'ın evine giderek acı haberi verdi. 1'i kız 3 kardeş olan şehit Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış ile babası Erdal Ergen'in boşandığı belirtildi.

3 HAFTA ÖNCE SÖZLENMİŞ 

1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce Aksaray'a gelerek sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Ergen'in cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

Şehit Ergen'in, geçen yıl sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında sırtı dönük bir şekilde Türk bayrağını tutarak, 'Bayrağımız bize dedelerimiz kanları ile armağan edildi. Gerekirse bizlerin kanları ile çocuklarımıza bırakılacaktır' yazılı mesaj paylaşması görenleri duygulandırdı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:38 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
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