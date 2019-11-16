Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (2)

AKSARAY- Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde İstanbul'dan Mersin'e giden Mersin Vip firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.