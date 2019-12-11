Aksaray fetö şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray fetö şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı - Son Dakika

Aksaray fetö şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı

6 saat önce

FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındıAksaray'da, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. (33) ile aynı yaştaki eşi Z.A. gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı

Aksaray'da, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. (33) ile aynı yaştaki eşi Z.A. gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirenen ve bir süre önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. ile eşi Z.A. hakkında yakalama kararı verildi. Karar doğrultusunda çiftin izini süren polis, ikilinin Aksaray'da yaşadığını belirledi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün düzenlediği operasyonla çifti, evlerinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Aksaray fetö şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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