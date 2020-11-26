Akşehir akustiğiyle ön plana çıkan 3. kültür merkezine kavuşuyor - Son Dakika

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında, tarihi Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, bazı illerde kültür merkezi bulunmazken, Akşehir'in şu an için iki tane kültür merkezine sahip olduğunu ve kilisenin de açılmasıyla üçüncü kültür merkezine kavuşacağını belirtti.

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Akşehir'imizdeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Gayet hummalı bir şekilde yürütülen bu tarihi mekandaki restorasyon çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Tefrişat konusu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Akşehir'imizin bir anlamda üçüncü kültür merkezi ve sanat evi niteliğini taşıyacak bu yapı akustiğiyle, barok tarzı işlemeleriyle hakikaten fevkalade bir tarihi bir eser."

Akkaya, "Harry Potter", "One Day" ve "Bel Ami" gibi dünya çapında ses getiren filmlerde besteci ve aranjör olarak görev alan Youki Yamamoto'nun, Akşehir'de çekimi yapılan "Meryem" isimli sinema filminin bazı ses ve müzik kayıtlarını da bu kilisede gerçekleştirdiğini anımsattı.