Akşehir Belediyesi'nin "fıkra canlandırma" yarışmasında kazananlar belli oldu - Son Dakika

Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın jüri değerlendirmeleri yapılarak, kazananlar belirlendi.Jüri üyeliklerini Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Habib Emrullah Öztürk, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dolmacı, Nasreddin Hoca Vakfı adına Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Karasu, Nida-Der Dernek Başkanı İsmail Hakkı Koç'un yaptığı yaptığı yarışmada, jüri üyeleri kazanları belirlemekte zorlandı.

Yarışmada kazananlara, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan törenle ödülleri takdim edilecek.