Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika
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Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

27.04.2022 17:43
Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

KONYA (İHA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayı münasebetiyle insanların duygularını sömürerek dilenlere göz açtırmıyor.

KONYA (İHA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayı münasebetiyle insanların duygularını sömürerek dilenlere göz açtırmıyor.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan denetimlerde dilencilik yapan iki kadın, zabıta ekiplerince belediye hizmet binasına getirildi. Kadınların üzerinden 700 TL nakit para çıkarken paralara tutanak karşılığı el koyularak kamuya aktarımı için işlem başlatıldı. Dilencilik yapan iki kadına da idari para cezası uygulandı. - KONYA

Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

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Ramazan, Akşehir, Zabıta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika


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