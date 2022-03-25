Akşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Akşehir'den kısa kısa

25.03.2022 12:28
Akşehir'den kısa kısa

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yarenler Mahallesi Küçükağa Caddesi'nde park halindeki 42 RM 867 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Türkiye'ye gelen öğretmenler ağırlandı

Konya Meram Şehit Kubilay Anaokulu'nun ortağı olduğu Erasmus Projesi kapsamında Romanya, Makedonya, Fransa, Karayip Adaları ve Slovenya'dan gelen öğretmenler Akşehir'i ziyaret etti.

Heyet ilk önce Nasrettin Hoca Türbesini, Gülmece Parkı, Arasta Çarşısı, Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve tarihi evleri gezdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yabancı ülkelerden gelen öğretmenleri Akşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek Akşehir'in tarihi ve kültürü hakkında heyettekilere bilgi verdi.

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Akşehir, İtfaiye, Yangın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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