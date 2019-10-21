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Son Dakika Güncel Akseki MYO öğrencilerine mesleki seminer

Akseki MYO öğrencilerine mesleki seminer

1 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilere, yüksek mimar Şebnem İlkay Gököz tarafından seminer verildi.

Akseki MYO öğrencilerine mesleki seminer, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilere, yüksek mimar Şebnem İlkay Gököz tarafından seminer verildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Akseki Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Restorasyon Bölüm Başkanı Meydan Palalı ile 80 öğrenci katıldı.

Başarılı mimari restorasyonlarda dikkat edilecek hususlara değinen Gököz, İtalya'da yapılan bazı uygulamalardan örnekleri öğrencilerle paylaştı.

Seminerin ardından konuşan Palalı ise Gököz'e teşekkür etti. Daha önce Akseki'ye özgü "Düğmeli Evler" restorasyon çalışmalarını öğrencilerle birlikte izlediklerini kaydeden Palalı, onarımı yapılan yapıların uygunluğu konusunda hem öğrencilerin hem de yöre halkının bilinçlenmesinin önemine dikkati çekti.

Alanya, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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