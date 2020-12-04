Akseki'ye Kars'tan getirilen ata tohumları yüksekokulun bahçesine ekildi - Son Dakika

Organik tarıma dikkati çekmek ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Kars'tan getirilen ata tohumu buğdaylar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekolunun bahçesine ekildi.

Yüksekokulunda açılması planlanan Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi programı kapsamında hem eğitim görecek öğrencilerin topaktan tezgaha kadar un ve unlu mamullerin yolculuğunu birebir görmeleri, hem de ilçede kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla okulun 3 dönümlük bahçesine Karakılçık ve Kavılca buğdayı ekimi gerçekleştirildi.

Tohum atma törenine ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, iş insanı Metin Duruk ve Yüksekokul yönetimi katıldı.

Karahasanoğlu, projenin Yüksekokul tarafından hayata geçirilmiş olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Üniversite olarak bulundukları il ve ilçelere değer katmak adına bu tür projelerin yaygınlaşması ve gerçekleştirilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Karahasanoğlu, "Akseki'ye hayırlı ve bereketli olsun." diyerek elleriyle ilk tohumları tarlaya serpti.

Projenin GDO'suz organik tarıma dikkati çekmek ve yerel halkı binlerce yıllık ata tohumlarına dönüş yapmaları konusunda yönlendirmek için Yüksekokul tarafından başlatıldığı ve paydaşlarının da desteklendiği belirtildi.

Projeyle besin değeri yüksek, kaliteli ve genetiği ile oynanmamış tohumların yaygınlaşması, uzun vadede dışarıdan alınan ve çoğunlukla genetik yapısı değiştirilmiş yabancı tohumların da önüne geçilmesini hedefleniyor.

Akseki MYO idaresinin kendi imkanları ile Kars'tan getirdiği ata tohumu buğdayları tohumluk olarak çoğaltılarak yerel halka ücretsiz dağıtmak ve bölgesel üretime teşvik etmek amaçlanıyor.