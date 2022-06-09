Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı. - Son Dakika
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Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.

09.06.2022 15:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ankara milletvekilimiz, Halil İbrahim Oral milletvekilimiz, bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun, şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum” açıklamasını yaptı. Oral, İYİ Parti TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara milletvekilimiz, Halil İbrahim Oral milletvekilimiz, bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun, şiddetle reddediyorum. ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" açıklamasını yaptı. Oral, İYİ Parti TBMM Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da halka seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"Bizim partimiz, tam dört buçuk yıl önce kurulmuş bir siyasi parti. Bu şiara büyük bir dikkatle ben ve arkadaşlarım uyduk. Ama şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz, Halil İbrahim Oral milletvekilimiz, bir You Tube kanalında, bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun, şiddetle reddediyorum. ve sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.

Bizim gibi ailelerin her birinin evinde Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali, merttir. Ali, cesurdur. Ali, zor zamanımızda, 'medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Hz. Ali'yi sevenlerin, Hz. Ali'ye inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi; onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor, tekrar sayın Kılıçdaroğlu başka olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Youtube'da yayınlanan Ankara Masası programında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirirken "Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil" demişti.

Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'nın bugünkü yönetim kurulu toplantısında, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın TBMM Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"İYİ Parti TBMM Yönetim Kurulu'nun 09 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Oral'ın, katıldığı Ankara Masası isimli YouTube kanalında yaptığı, vatandaşlarımızın inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebi ile İYİ Parti Tüzüğümüzün 74. maddesinin atfı ile TBMM Grup İç Yönetmeliğimizin 9. 10. ve 12. maddeleri uyarınca; TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevkine İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi tarafından oybirliği ile karar verilmiştir."

Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı. - Son Dakika

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