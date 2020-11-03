Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip sizden, benden daha çok şikayetçi olan zihniyeti gördükçe Türk siyaseti adına utanıyorum." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, " Azerbaycan'dan gelen mutlu haberlere sevinemeden İzmir'de yıkıldık. Hafta sonu yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle kalbimiz İzmir'de atıyor." sözleriyle başladı.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Akşener, İYİ Parti olarak cumartesi günü İzmir'de olduklarını, başta AFAD olmak üzere devletin bütün birimlerinin, belediyelerin, özel arama kurtarma ekiplerinin, sağlık ordusunun canla başla mücadele ettiğini anlattı.

Türkiye'nin bir deprem kuşağı üzerinde olduğunun ve atılacak her adımın bu gerçeğe uygun olması gerektiğinin altını çizen Akşener, şunları söyledi:

"Maalesef depremi yaşadıktan sonra bir süre konuşup sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması vatandaşlarımızı daha büyük tehlikelerle baş başa bırakıyor. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip sizden, benden daha çok şikayetçi olan zihniyeti gördükçe Türk siyaseti adına utanıyorum. Milletimiz acıyı topyekun yaşarken, partisinin il kongresini iptal etmeyip, bir de sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi sadece geçmiş idareleri suçlayan siyasi rantçıları gördükçe utanıyorum. Yapılan ihbarlara rağmen, parmağını kıpırdatmayan bakanlıkları gördükçe, 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe, koltuk meraklılarının yandaş müteahhitleriyle el ele verip vatandaşlarımızın hayatını hiçe saymalarına şahit oldukça isyan ediyorum.

Bugüne kadar depreme hazırlık konusunda verilen tüm önergeleri reddeden hastalıklı kafaya, kentsel dönüşümü ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, İmar Barışı adı altında çürük binaları yasallaştıranlara, o binalarda kolon kesecek kadar gözünü para bürümüşlere isyan ediyorum. Yarından tezi yok Meclisimizde bu konularda yeniden adım atacağız. Siz de elinizi taşın altına koyun ve bizlerden hesap sorun. Siz hesap sormazsanız, rant iştahı ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek."

"Kur artarken enflasyonu durduramazsınız"

Devlet idaresinde ciddiyetin kalmadığını iddia eden Akşener, dövizin artmasının her ürünün fiyatının artmasına yol açtığını, ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oralı bile olmadığını dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın "Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok." dediğini anımsatan Akşener, "Milletin refahından sorumlu olanlar, 'Millet bizim umurumuzda değil' diyorlar." ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının, para politikası siyasi rant uğruna kullanılmasın diye bağımsız olduğunu belirten Akşener, "Buradan damat Bakanı uyarıyorum; Merkez Bankası Başkanı'na çaycın gibi davranmaktan vazgeç. Kayınpederinle birlikte geliştirdiğin, tarihteki tüm ekonomistleri mezarında ters döndüren o meşhur, 'faiz sebep, enflasyon sonuçtur' teorinizi uygulamaktan artık vazgeç." dedi.

Bu yanlışta daha fazla ısrar edilmemesi gerektiğini savunan Akşener, "Döviz kurları artarken fiyat istikrarı sağlayamazsınız, enflasyonu durduramazsınız. Bunu anlamanız için daha kaç iş yerinin batması gerekiyor? Bunu anlamanız için daha kaç kişinin işsiz kalması gerekiyor?" diye konuştu.

Kurdaki artışın yüksek olan enflasyonu daha da artırdığına dikkati çeken Akşener, "Türkiye'nin Türk Lirası cinsinden dış borcunu artırıyor. Bütçenin faiz giderleri başta olmak üzere bütün giderlerini artırıyor. Firmaları, iflasla veya fabrikalarını yok pahasına yabancılara satmakla karşı karşıya bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meral Akşener, Türkiye'nin yüksek bütçe açığı ve cari açıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Devleti yönetenlerden hiçbir ses yok. Bankacılık sistemi her geçen gün artan ciddi bir faiz riskiyle karşı karşıya, devleti yönetenlerden çıt yok. Reel sektör firmalarımızın 292 milyar dolar döviz yükümlülüğü var. Yılbaşından bu yana dolar kuru 2 lira 40 kuruş artmış, yani firmaların borçları 700 milyar lira artmış. Devleti yönetenler hala parmağını oynatmıyor." ifadelerini kullandı.

"Pandemide vatandaşlarımıza bütçeden doğrudan yapılan destek sadece 10 milyar lirayken, 19 katının kodamanların cebine girmesine sessiz kalamayız." diyen Akşener, "Milletin parasını faize aktarırken son derece cömert olan iktidarın, millete gelince cebinde akrep olmasına sessiz kalamayız. Kimse kusura bakmasın, sessiz kalmayacağız." dedi.

(Sürecek)