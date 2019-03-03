Akşener ve Uysal, Mersin'de Ayfer Yılmaz'ı Tanıtacak
28 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katılmak için yarın Mersin'e gelece.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
ile Demokrat Parti
(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal
, DP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz
'ın tanıtım törenine katılmak için yarın Mersin
'e gelece.
Sancılı geçen aday belirleme döneminde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçmiş hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Mersin Milletvekilliği yapmış Ayfer Yılmaz isminde buluşan iki partinin lideri, yarın bu kentte olacak. Saat 13.00'de Gözne
gişelerinde karşılanacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir ile DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 13.30'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek törende Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ı halka tanıtacak.
Liderler daha sonra mevcut başkan Burhanettin Kocamaz
ve Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ile birlikte otobüsle kenti turlayacak.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:20 Kaynak: DHA
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