Akyazı'da Feci Kaza: 2 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Akyazı'da Feci Kaza: 2 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti

Akyazı\'da Feci Kaza: 2 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti
08.11.2025 01:58  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı patpat, 2 ve 6 yaşındaki kardeşlere çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tarım aracı olarak bilinen patpat, 2 yaşındaki Eslem Ayaz'a çarparak ölümüne, 6 yaşındaki ablasının ise ağır yaralanmasına neden oldu.

12 YAŞINDAKİ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ, 2 KARDEŞE ÇARPTI

Babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan 12 yaşındaki A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sakarya, Sakarya, 3-sayfa, Akyazı, Tarım, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Akyazı'da Feci Kaza: 2 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe’ye şok üstüne şok Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Ozan Elektronik Para’ya bir operasyon daha 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu Ozan Elektronik Para'ya bir operasyon daha! 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu
Milan Skriniar’dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki... Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
Vergi affı gelecek mi Bakan Şimşek’in yanıtı hayli net oldu Vergi affı gelecek mi? Bakan Şimşek'in yanıtı hayli net oldu
Fenerbahçe’den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

09:09
Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde 2. maçına çıktı İşte sonuç
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç
08:48
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
08:09
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
04:49
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
02:34
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı
"Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
23:27
ABD’de bir Türk polis tarafından öldürüldü
ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 09:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Akyazı'da Feci Kaza: 2 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.