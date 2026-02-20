Akyazı'da Tatlı İmalathanesinde Skandal: Ayakla Hamur Yoğurma - Son Dakika
Akyazı'da Tatlı İmalathanesinde Skandal: Ayakla Hamur Yoğurma

Akyazı'da Tatlı İmalathanesinde Skandal: Ayakla Hamur Yoğurma
20.02.2026 08:11  Güncelleme: 08:43
Akyazı'da Tatlı İmalathanesinde Skandal: Ayakla Hamur Yoğurma
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tatlı imalathanesinde büyük bir skandal yaşandı. Bir çalışanın ayakları ile hamur yoğurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri hemen harekete geçerek iş yerini mühürledi ve kapattı. Olay, gıda hijyeninin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Bir kişinin hamuru ayaklarıyla yoğurduğu anların ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri iş yerini mühürleyerek kapattı.

Ayaklarıyla hamur yoğurdu

AYAKLARIYLA HAMUR YOĞURDUĞU ANLAR KAMERADA

Edinilen bilgilere göre, Akyazı'da üretim yapan bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca kamuoyunda infial oluştu. Görüntülerde bir kişinin üretim alanında hamuru ayaklarıyla yoğurduğu anlar yer aldı.

Ayaklarıyla hamur yoğurdu

CEZA KESİLİP MÜHÜRLENDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. İmalathaneye baskın düzenleyen ekipler, hijyen kurallarının ihlal edildiğini tespit etti.

Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Belediye ekipleri iş yerine cezai işlem uyguladı ve imalathaneyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Belediyeden skandala ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir!" denildi.

