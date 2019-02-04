Son Dakika Haberleri: Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulu Gerçekleştirildi

1 saat önce

Akyurt Ziraat Odasının 3. Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.

Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulu Gerçekleştirildi, System.String[]
Akyurt Ziraat Odasının 3. Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Genel kurulda Satılmış Kartal güven tazeledi.

Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulunda belediye başkan adaylarına da söz verildi. Genel kurula katılan Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AK Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, İYİ Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Selami Ünür ve Bağımsız aday Hakan Türkdağ birer konuşma yaptı.

Genel kurulda konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste ile seçime gidilirken, 33 delegenin 24'ü oy kullandı. Seçim sonucunda Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve meclisi belirlendi. Genel kurulun ardından konuşan Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Bizleri üçüncü kez bu göreve layık gören çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çiftçilerimizin sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenerek çözüme kavuşması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bugünden sonra da yine aynı gayret ve çaba ile görevimizi sürdüreceğiz. Genel kurulumuza katılan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Ankara, Kartal, Akyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 14:05:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulu Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]