Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulu Gerçekleştirildi
1 saat önce
Akyurt Ziraat Odasının 3. Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.
Akyurt
Ziraat Odasının 3. Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Genel kurulda Satılmış Kartal
güven tazeledi.
Akyurt Ziraat Odası Genel Kurulunda belediye başkan adaylarına da söz verildi. Genel kurula katılan Akyurt Belediye Başkanı Gültekin
Ayantaş, CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, AK Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık
, İYİ Parti
Akyurt Belediye Başkan adayı Selami Ünür
ve Bağımsız aday Hakan Türkdağ birer konuşma yaptı.
Genel kurulda konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste ile seçime gidilirken, 33 delegenin 24'ü oy kullandı. Seçim sonucunda Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve meclisi belirlendi. Genel kurulun ardından konuşan Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Bizleri üçüncü kez bu göreve layık gören çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çiftçilerimizin sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenerek çözüme kavuşması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bugünden sonra da yine aynı gayret ve çaba ile görevimizi sürdüreceğiz. Genel kurulumuza katılan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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