Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır
01.12.2025 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASINA SİLAHLAR KONUŞTU

Dükkanda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavgada 2 kişi silahla vurulması, 6 kişi de bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan taraflar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin sokağı emniyet şeridiyle kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’deki saldırıların ardından Türkiye’den tepki: Endişeyle karşılıyoruz Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı
Polisten kaçtı, kaza yaptı Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Polisten kaçtı, kaza yaptı! Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya’da şiddetli rüzgar ağaç devirdi Antalya'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla’da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

23:56
Seçim sonuçları belli oldu İşte Özgür Özel’in yeni A takımı
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
23:03
DEM Parti’den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ’ittifak’ mümkün mü
DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?
22:46
Sergen Yalçın: ’Galibiyet Çok Önemliydi, Takım İyi Oynadı’
Sergen Yalçın: 'Galibiyet Çok Önemliydi, Takım İyi Oynadı'
22:31
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu
20:59
Görüntüler infial yaratmıştı Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
19:56
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 01:27:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.