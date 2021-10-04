Alaçatı Turizm Derneği, turizmi sanat ile buluşturdu - Son Dakika

Alaçatı Turizm Derneği, turizmin sanat ile birlikte dört mevsime yayılması için Çeşme Belediyesi iş birliğinde ikinci kez muhteşem bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 40 sanatçının 200 eseri ile Alaçatı'nın dört yanında sergiler açıldı, çocuklar için sanat atölyeleri kuruldu.

Seramik sanatçısı Sibel Hepsayar ile Ressam ve Heykeltraş Zerrin Çiğdemli Aner, 15 Eylül Mustafa Çapkın İlkokulu Seramik Atölyesi'nde öğrenciler ile buluşarak resim, seramik ve heykel eğitimi verdi. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler, sanatçı Mümin Candaş'ın yol göstericiliğinde el izleriyle iki sanat ağacı yaptı.

Küratörlüğünü Eda Aner'in yaptığı Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat sergisinde Derya Zenginoğlu, Şevki Köse, Claire Arkas, Efe Türkel, Zerrin Çiğdemli Aner, Betül Vural, Doğukan Çiğdem, Pınar Kanber, Chermine Vidori, Mehmet Can Ağlaç, Sibel Hepsayar ve Onur Çanka gibi bir çok değerli isim sergiye en beğenilen eserleriyle katıldı. Etkinliğin ikinci gününe ise Kapari Otel'de düzenlenen sergi sanatçılarının çalıştayı damga vurdu.

Soyut resimleriyle birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen ve 2016 yılında hayatını kaybeden Türk ressam Adnan Turani de eserleri ile anıldı. Eserler 1882 Otel, Alakapı Otel, Art Shop, Casa Rubino, Gaia Bazaar, Galeri Vinoart, Broart Mare, Kapari Otel, Kapari Bahçe, Bazen Alaçatı, Köşe Konak, Luce, Sakin Ev ve Zeytin Konak ev sahipliğinde sergilendi.

"Sanat tohumları ekilecek"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı'nın özünde olan sanatı yeniden ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktaroğlu "Biz burada sanatla hep içi içe olacağız.Sanat, turizmle birlikte dört mevsim devam edecek. Çocuklara bu sevdayı aşılayıp gelecek için güzel tohumlar atacağız. Çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı olan Alaçatı, inanıyoruz ki çok yakında sanat köyü olarak anılacak" dedi.